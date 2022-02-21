Алла Платонова стала и.о. министра культуры Пермского края

Фото: Минкульт Пермского края

Алла Платонова, ранее занимавшая пост директора по развитию Пермского академического театра оперы и балета, назначена и.о. министра культуры Пермского края. Она приступила к своим обязанностям в понедельник, 21 февраля.

Алла Платонова в оперном театре проработала более 20 лет.

- Алла Валерьевна хорошо известна по своей работе на самых известных мероприятиях Перми: Дягилевском фестивале, конкурсе артистов балета «Арабеск» и множестве новаторских акций театра. При ее участии недавно был создан эндаумент-фонд учреждения, - прокомментировали назначение в минкульте.

Напомним, ранее министерство возглавлял Вячеслав Торчинский, который в конце прошлого года покинул свой пост. После него исполняла обязанности министра культуры Марина Илюхина.