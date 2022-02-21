Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 6:16

Павильон напротив ЦУМа отказались признавать некапитальным

Ранее иск к собственникам павильона подала мэрия Перми
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: архив "КП"

Краевой арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений администрации Перми в иске к владельцу торгового павильона. Он располагается по Комсомольскому проспекту, 25.

Как сообщает Business Class, власти города пытались доказать, что объект – некапитальное строение. А у собственников нет на него зарегистрированных прав собственности. Администрация Ленинского района при обследовании участка сделала вывод, что торговый павильон не имеет прочной связи с землей.

Однако судебная экспертиза подтвердила то, что объект капитальный. Параллельно суд изучает дело о признании некапитальным соседнего цветочного павильона по Комсомольскому проспекту, 23.