Павильон напротив ЦУМа отказались признавать некапитальным

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Краевой арбитражный суд отказал департаменту земельных отношений администрации Перми в иске к владельцу торгового павильона. Он располагается по Комсомольскому проспекту, 25.

Как сообщает Business Class, власти города пытались доказать, что объект – некапитальное строение. А у собственников нет на него зарегистрированных прав собственности. Администрация Ленинского района при обследовании участка сделала вывод, что торговый павильон не имеет прочной связи с землей.

Однако судебная экспертиза подтвердила то, что объект капитальный. Параллельно суд изучает дело о признании некапитальным соседнего цветочного павильона по Комсомольскому проспекту, 23.