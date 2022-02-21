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Общество21 февраля 2022 3:29

В январе в транспорте Перми контролеры провели 4,7 тысячи проверок

Протоколы были составлены на 69 пассажиров без билетов
Анна Маркова
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За безбилетный проезд предусмотрен штраф.

За безбилетный проезд предусмотрен штраф.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 24 автобуса и все трамваи уже перешли на бескондукторную оплату проезда в общественном транспорте. В администрации города рассказали, что в январь контролеры провели 4,7 тысяч проверок и составлено 69 протоколов об административном правонарушении за безбилетный проезд.

Далее, число проверок будет увеличиваться. С 1 по 15 февраля их было 2539, составлен 161 протокол.

На конфликтных пассажиров водители вправе вызвать сотрудников Росгвардии, «Пермгорэлектротранс» уже заключил с ней договор.

Напомним, за безбилетный проезд предусмотрен штраф - 500 рублей, при повторном нарушении – 1 000 рублей.