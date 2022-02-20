В Роспотребнадзоре рассказали, в каких районах Пермского края выявили больше всего заболевших коронавирусом

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 14 741 ПЦР-исследование на коронавирус. По результатам тестов, опасную инфекцию подтвердили у 5 180 жителей в 34 территориях региона.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми - 2 588 человек, на втором месте Чайковский, где опасную инфекцию диагностировали у 358 жителей, на третьем месте Чернушинский городской округ - 255 человек. В Кунгурском муниципальном округе COVID-19 подтвердили у 233 жителей, в Лысьвенском городском округе - у 202, в Краснокамске коронавирусом заболел 201 человек.

Еще 165 заболевших выявлено в Пермском районе, 120 – в Осинском городском округе, 115 – в Верещагинском, 109 – в Кизеле, 95 – в Добрянском и 93 – в Березовском муниципальном округах.

В Оханском городском округе положительные ПЦР-тесты получили 72 жителя, в Соликамском - 63, в Березниках - 59, в Суксунском городском округе - 52, в Чусовском - 50, в Карагайском муниципальном - 44, в Бардымском - 42.

В Ординском муниципальном округе диагностировано 38 случаев коронавируса, в Очерском городском округе 34, в Нытвенском городском и Еловском муниципальном округах по 33, в Октябрьском городском округе 27, в Сивинском муниципальном 25, в Куединском 21, в Александровском 18, в ЗАТО Звездный 15, в Губахе 10.

В Горнозаводском городском округе COVID-19 диагностирован у 4 пациентов, в Большесосновском и Кишертском муниципальных округах заболели по 2 жителя, в Красновишерском городском и Гайнском муниципальном подтверждено по одному случаю заражения.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 282 858.