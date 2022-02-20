В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 5 180 человек

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 14 741 ПЦР-исследование на коронавирус. По результатам тестов, опасную инфекцию подтвердили у 5 180 жителей региона. Из них 1 020 - дети до 17 лет включительно.

На сегодняшний день в "красных зонах" прикамских стационаров в тяжелом состоянии находятся 338 пациентов. Из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 158 человек.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 282 858.