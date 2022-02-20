«Т Плюс» построила две новые котельные в Чайковском

Фото: "Т плюс"

Пермский филиал ПАО Т Плюс» ввел в эксплуатацию две блочно-модульные котельные в городе Чайковский. Новые теплоисточники построены в рамках оптимизации Чайковского теплоузла для повышения надежности подачи тепла и горячей воды жителям. В церемонии торжественного открытия современных объектов приняли участие представители Правительства Пермского края и руководства Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

Котельные, в перспективе, обеспечат стабильную подачу горячей воды в летний период для более 80% жителей Чайковского. В текущем отопительном сезоне от одного из теплоисточников уже подается тепло в микрорайон Завокзальный, второй может быть задействован в период пиковых нагрузок для отпуска теплоэнергии в теплосеть совместно с Чайковской ТЭЦ-18. В строительство двух новых блочно-модульных котельных «Т Плюс» вложила порядка 200 млн рублей.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев отметил, что город Чайковский – один из положительных примеров оптимизации системы теплоснабжения в интересах населения.

«Ранее большинство жителей получало теплоресурс с Чайковской ТЭЦ-18, которая расположена в 17 км от города. Это неминуемо приводило к теплопотерям. Новые котельные, расположенные в непосредственной близости от потребителя, решают эту проблему», – пояснил он.

Современные блочно-модульные котельные смонтированы с учетом требований промбезопасности и работают на экологически эффективном топливе – природном газе. Новые теплоисточники полностью автоматизированы, все используемые в них системы имеют резервирование для бесперебойной подачи теплоресурса клиентам.

Директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков обратил внимание на комплексный эффект для клиентов компании в результате появления современных теплосетевых объектов. «Благодаря новым теплоисточникам в летний период жители Чайковского будут надежно обеспечены услугой горячего водоснабжения высокого качества. Существенно снизятся тепловые потери, что даст экономический эффект и благотворно скажется на окружающей среде. Главная цель – повышение уровня предоставления коммунальных услуг для жителей», - считает он.

Ранее в краевой столице «Т Плюс» построила три блочно-модульных котельных в микрорайонах Заозерье, Нижняя и Верхняя Курья. В 2022 году компания приступает к модернизации ряда муниципальных теплоисточников в пермских микрорайонах Камская долина, Железнодорожный и Чапаева.