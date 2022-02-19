В Роспотребнадзоре сообщили об уровне радиации в 7 городах Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о результатах контроля уровня мощности гамма-излучения, зафиксированном в январе этого года в семи городах Прикамья – в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

Наибольшие значения установлены в Березниках и Соликамске - 0,14 мкЗв/час, что в полтора раза больше, чем в Кудымкаре - 0,05 мкЗв/час.

При этом нигде не произошло превышения установленной гигиенической нормы, которая равняется 0,3 мкЗв/час.

Такой контроль будет производиться ежемесячно.