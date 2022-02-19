В Прикамье новый Чусовской мост построили больше, чем наполовину

Фото: сайт краевого правительства.

Подрядчики из «Стройтрансгаза» показали губернатору Пермского края, в какой готовности сейчас находится новый мост-дублер через Чусовую.

Директор по производственно-техническому обеспечению инфраструктурного строительства региональных проектов АО «Стройтрансгаз» Олег Абрамов сообщил, что фактические работы по его строительству выполнены на 60 процентов.

По плану запустить новый мост через Чусовую должны в конце это года. А в следующем году - закончить подходы, развязки и реконструировать существующий Чусовской мост.

- Закончить строительство всего объекта необходимо в установленные сроки – до конца 2023 года, - напомнил Дмитрий Махонин. – Это позволит решить проблему с пробками, которые образуются на этом участке в дачный сезон.