Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 5:32

В Прикамье новый Чусовской мост построили больше, чем наполовину

Запустить движение по мостовому переходу через Чусовую в Перми обещают до конца года
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт краевого правительства.

Фото: сайт краевого правительства.

Подрядчики из «Стройтрансгаза» показали губернатору Пермского края, в какой готовности сейчас находится новый мост-дублер через Чусовую.

Директор по производственно-техническому обеспечению инфраструктурного строительства региональных проектов АО «Стройтрансгаз» Олег Абрамов сообщил, что фактические работы по его строительству выполнены на 60 процентов.

По плану запустить новый мост через Чусовую должны в конце это года. А в следующем году - закончить подходы, развязки и реконструировать существующий Чусовской мост.

- Закончить строительство всего объекта необходимо в установленные сроки – до конца 2023 года, - напомнил Дмитрий Махонин. – Это позволит решить проблему с пробками, которые образуются на этом участке в дачный сезон.