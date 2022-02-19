Водителей предупреждают, что в Прикамье ожидаются оттепели с гололедами и снегопадом

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Метеорологи рассказали, к какой погоде жителям Прикамья готовиться в выходные дни и в начале следующей недели. А также о том, что нас ждет 23 февраля – в День защитника Отечества.

Погода будет сравнительно теплой. Но из-за оттепелей и снегопадов на дорогах Пермского края может образоваться сложная обстановка.

- Температурный фон в воскресенье и в начале следующей недели окажется на 6–12 градусов выше климатической нормы, - отмечают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторинг окружающей среды.

В субботу и воскресенье днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке – будет от 0 до -5 градусов. Порывы южного ветра усилятся и могут достигать 15 метров в секунду. Местами будет падать не слишком густой снег.

В понедельник воздух прогреется чуть больше, и возможна кратковременная оттепель – днем ожидается от -4 до +1 градуса. Ветер и осадки будут такими же, как в воскресенье. Но синоптики предупреждают, что из-за оттепели на дорогах может образоваться гололедица.

В последующие два дня – вплоть до 23 февраля – погода почти не изменится, дневная температура по-прежнему будет колебаться у нулевой отметки. Но в День защитника Отечества метеорологи ожидают сильный снегопад.

- На юго-востоке региона они осадки в два раза могут превысить декадную норму, - предупреждают синоптики.