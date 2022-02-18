Больше всего заболевших коронавирусом в Перми и Чайковском

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 272 480. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили за сутки в 21 территории. Всего случаев 5258, их них в Перми 2692, в Чайковском 1464. В остальных территориях количество заболевших выявили значительно меньше.

В Пермском муниципальном районе - 331, в Кунгурском муниципальном округе – 220 человек, в Осинском городском округе – 160, в Суксунском – 78, в Добрянском – 70, в Октябрьском городском и Кишертском муниципальном округах – по 67.

Березовском муниципальном округе - 37, 24 – в Губахе, 19 – в Кизеле, 12 – в Чусовском городском округе, 6 – в ЗАТО Звездный, 3 – в Александровском муниципальном округе, по 2 – в Лысьвенском и Гремячинском городских округах.

По 1 случаю в Верещагинском и Оханском городских округах и Сивинском и Еловском муниципальных округах.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии находятся 346 пациентов. 107 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 272 480.