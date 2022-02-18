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Происшествия18 февраля 2022 15:41

В Пермском крае мужчину осудили за убийство, совершенное пять лет назад

Во время ссоры, он убил женщину
Анна Маркова
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гайнском район суд приговорил мужчину к длительному сроку заключения, за преступление, которое он совершил почти пять лет назад. Следователи выяснили, что 42-летний житель села Кочево ночью 30 марта 2017 года находился в частном доме 79-летней женщины. Он был пьян и во время ссоры избил женщину, а потом задушил ее, после этот сбежал.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но все же преступника удалось вычислить благодаря, в том числе, сотрудникам полиции.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что суд назначил убийце 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.