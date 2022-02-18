В Перми будут судить подростков, обматеривших однокурсника в чате

- Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Перми на троих 19-летних подростков возбуждены дела об административном правонарушении. В прокуратуре Пермского края сообщили, что молодые люди несколько месяцев в чате в социальной сети, который создан для одногрупников учебного заведения оскорбляли одного из студентов, материли и унижали его.

Парень решил идти правовым путем и наказать сквернословов, он обратился в прокуратуру. Сотрудники провели проверку и возбудили дела об административном правонарушении на троих студентов по статье «оскорбление, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

Административные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Им может грозить штраф от 5 000 до 10 000 рублей.