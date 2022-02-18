В выходные в Пермском крае пройдет рейд «Опасный водитель»

В Пермском крае в выходные дни госавтоинспекторы будут дежурить на дорогах. Фото: Александр БОЙКО

В Пермском крае в выходные дни госавтоинспекторы будут дежурить на дорогах, чтобы обеспечить безопасность движения автомобилистов. Они будут проверять водителей, чтобы пресечь вождение в пьяном виде, а также избежать нарушений правил дорожного движения.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщают, что с начала 2022 года зарегистрировано 1640 нарушений, которые совершили водители в опьянении. По их вине произошла 21 авария, в которых 7 человек погибло, 31 пострадало.

Если вы заметили за рулем нетрезвого водителя, сообщите по телефону 102.