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Общество18 февраля 2022 13:00

В выходные в Пермском крае пройдет рейд «Опасный водитель»

Они будут выявлять водителей-нарушителей
Анна Маркова
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В Пермском крае в выходные дни госавтоинспекторы будут дежурить на дорогах.

В Пермском крае в выходные дни госавтоинспекторы будут дежурить на дорогах.

Фото: Александр БОЙКО

В Пермском крае в выходные дни госавтоинспекторы будут дежурить на дорогах, чтобы обеспечить безопасность движения автомобилистов. Они будут проверять водителей, чтобы пресечь вождение в пьяном виде, а также избежать нарушений правил дорожного движения.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщают, что с начала 2022 года зарегистрировано 1640 нарушений, которые совершили водители в опьянении. По их вине произошла 21 авария, в которых 7 человек погибло, 31 пострадало.

Если вы заметили за рулем нетрезвого водителя, сообщите по телефону 102.