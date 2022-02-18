Просторные квартиры от ПЗСП – больше возможностей для комфортной жизни

Фото: ПЗСП

Покупка квартиры – одна из самых важных сделок в жизни. Мы приобретаем жилье для своей семьи на долгие годы. Поэтому при покупке стоит предусмотреть перспективы – возможное прибавление в семействе, отдельную комнату для ребёнка, пространство для проведения семейных торжеств, а также место для хранения вещей. Все это учтено в больших и просторных квартирах от группы компаний ПЗСП.

В строящемся доме на Бульваре Гагарина, 18 предлагаются «семейные» двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 70-107 кв. м. В них есть всё для организации домашнего уюта. Просторная кухня-столовая, гардеробная, большая прихожая. Большие лоджии, с которых открывается прекрасный вид на город, станут дополнительным местом для отдыха с чашкой чая или кофе. В четырёхкомнатных квартирах – три отдельные спальни, два санузла и две лоджии с различными входами.

Помимо продуманной внутренней планировки квартир, «Дом на Бульваре» - это прекрасно организованное общественное пространство, где все подчинено идее комфортного проживания семьи. Двор без машин делает безопасными прогулки детей. Качественное современное благоустройство позволит гулять на свежем воздухе прямо рядом с домом, любуясь видами города. Предусмотрены видеодомофоны с функцией Face-ID, то есть любой член семьи может попасть в подъезд без ключа. А также человек может переговорить с собственником квартиры, даже если тот находится далеко за пределами дома, так как сигнал приходит на телефон через мобильное приложение.

Фото: ПЗСП

Рядом с домом – множество объектов социальной инфраструктуры. В шаговой доступности – школы, детские сады, учреждения здравоохранения, остановки общественного транспорта, магазины различной направленности. Кроме того, в самом доме есть ряд коммерческих помещений, где могут быть организованы магазины, предприятия сферы услуг и офисные помещения.

Сдача в эксплуатацию первой очереди «Дома на Бульваре» – IV квартал 2022 года, второй очереди – I квартал 2023 года.

Также много просторных квартир ПЗСП предлагает в других объектах, которые ПЗСП строит в разных районах города, например, на ул. Яблочкова, 3 и Ушакова, 65.

Выбрать свою новую квартиру, оценить эргономичность планировки, покупатели могут при помощи панорамного тура, который доступен на сайте pzsp.ru. Кроме того, на сайте группы компаний ПЗСП есть уникальный сервис, который позволяет клиентам подать заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение, не выходя из дома. После чего специалисты компании помогут в проведении сделки на основе выбранной вами ипотечной программы. Всё просто! Воплотите свою мечту о комфортном доме для своей семьи!

Более подробную информацию о планировках квартир и их стоимости можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: Бульвар Гагарина, 18 - ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ул. А. Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники».