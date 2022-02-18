В пермском музее «Хохловка» пройдут масленичные гуляния

Масленица в "Хохловке" пройдет с гуляньями и мастер-классами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздник прихода весны в этом году приходится на неделю с 28 февраля по 6 марта. В эти дни в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут масленичные гуляния. Его сотрудники готовят фольклорные программы, из которых гости музея узнают о традициях этого языческого праздника и смогут принять в них участие. В «Хохловке» пройдут масленичные обряды, игры и мастер-классы.

Каждый день мероприятия будут разные, также связанные с традициями этого праздника. Например, в понедельник будут мастерить кукол, а в четверг кататься на санях, а завершится праздник проводами масленицы, но из-за коронавирусных ограничений не будет массового гуляния в последний день.

Прощание с Масленицей пройдет в камерном формате, несколько раз в течение дня. Каждый гость музея может сделать свое небольшое масленичное чучело и отнести к месту сожжения.