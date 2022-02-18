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Общество18 февраля 2022 10:48

На Красавинском мосту в Перми ограничили скорость движения

Это связано с запланированным капитальным ремонтом
Анна Маркова
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На Красавинском мосту теперь едем не больше 60 км/час.

На Красавинском мосту теперь едем не больше 60 км/час.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Красавинском мосту в Перми с 17 февраля ограничили скорость движения для автомобилей. Теперь по нему можно ехать не более 60 км/час. Об этом сообщает УГИБДД по Пермскому краю.

Ограничение связано с запланированным капитальным ремонтом полотна моста. Оно будет действовать до конца 2022 года. Кроме этого снижение скоростного режима введено и на Федеральной трассе М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к Перми на Красавинский мост, также 60 км в час.

Госавтоинспекторы предупреждают водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.