Билайн улучшил связь на горнолыжных курортах Пермского края

В «Такмане» и на «Губахе» начали работу новые базовые станции, а на территории горнолыжного центра «Иван-Гора» обеспечено стабильное покрытие интернетом даже в условиях повышенной нагрузки на сеть, как это бывает в сезон катания. Теперь абоненты Билайна, приезжающие отдохнуть на популярные зимние курорты Прикамья, могут быстро делиться фотографиями и видео, в случае необходимости позвонить близким, вечером после насыщенного дня – посмотреть любимый сериал или послушать музыку во время прогулки.

Новые базовые станции запущены в «Такмане» (Чусовской городской округ) и на «Губахе». Благодаря стабильному сигналу и мобильному интернету новые объекты обеспечат безопасность гостям и туристам за счет открытого доступа к экстренным службам. Кроме того, они позволят отдыхающим оставаться на связи, а центрам отдыха – развивать онлайн-сервисы.

На горнолыжном центре «Иван-Гора» (с.Гамово) технические специалисты Билайна перед новым сезоном подготовили оборудование к увеличению трафика. Заметить улучшения качества связи и мобильного интернета можно практическим на всех трассах и подъемниках, в зоне проживания отдыхающих и на паркинге.

Василий Терещенко, директор Пермского отделения Билайн:

«Горнолыжные курорты Прикамья пользуются большой популярностью у туристов из самых разных регионов страны: сюда покататься на лыжах и сноубордах приезжают гости из Свердловской и Кировской областей, Республики Удмуртия и др. Поэтому для билайна было важно обеспечить здесь качественную и надежную связь, чтобы наши абоненты могли не только оставаться на связи, но и как правило во время активного отдыха, хочется тут же поделиться своими эмоциями – теперь можно снять сторис и, не откладывая на потом, тут же выложить в социальные сети».

Отметим, за прошлый сезон 2020/21 гг. горнолыжный курорт «Такман» посетили более 150 тыс. человек, а комплекс «Иван-Гора» – порядка 40 тыс. Ранее территория данных горнолыжных комплексов не была обеспечена стабильным доступом к цифровым сервисам.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

«Проект по покрытию стабильной сотовой связью вершин и трасс горнолыжных курортов «Такман» и «Иван-Гора» был реализован оператором связи Билайн при содействии краевого минсвязи. Мы понимаем необходимость жителей региона оставаться в сети даже в выходные и во время каникул. Теперь отдыхающие смогут воспользоваться связью и мобильным интернетом. При необходимости – вызвать экстренные службы».

Александр Котельников, директор горнолыжного комплекса «Иван-Гора»:

«Очень хорошо, что связь появилась в самом начале горнолыжного сезона. Отсутствие качественной связи и интернета не только омрачало отдых наших гостей и туристов, но и тормозило развитие самого комплекса. Теперь можно развивать онлайн-сервисы».