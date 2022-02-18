Дмитрий Махонин и глава Росавтодора обсудили строительство Чусовского моста и Северного обхода Перми

Фото: сайт краевого правительства.

Глава Прикамья встретился в Москве с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новикова. Темой разговора стала реализация в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Все объекты национального проекта на этот год уже законтрактованы, - сообщил Дмитрий Махонин. – В планах - привести в нормативное состояние 53 участка дорог, 22 из которых в краевой столице.

Губернатор проинформировал, что в прошлом году в Прикамье в рамках национального проекта работы велись на 55 объектах: отремонтировали больше 102 километров дорожной сети и свыше 8 километров построили или реконструировали. Всего было освоено 2,5 миллиарда рублей, из них 1 миллиард выделили из федерального бюджета.

В числе эти работ – завершение третьего этапа реконструкции региональной трассы Кунгур – Соликамск, в частности, участка длиной 3,5 километра от поселка Усовский до поворота на садовое товарищество «Магний». Дорогу расширили до четырех полос, встречные потоки разделили барьером.

Роман Новиков отметил, что приведение в нормативное состояние дорог привело к снижению количества аварий. В прошлом году число ДТП на региональных трассах снизилось на 8,9 процента, число пострадавших на 16,8 процента.

- Благодарю за сотрудничество, прошу и в дальше поддерживать подобный темп работы, оценил ход реализации нацпроекта в Прикамье глава Росавтодора. - Положительно отражается тесное взаимодействие с региональной комиссией по безопасности дорожного движения. Наша задача оперативно реагировать на появление очагов аварийности и ликвидировать их.

В ходе встречи обсуждались два крупных проекта дорожного строительства.

В частности - строительство Северного обхода Перми протяженностью 56 километра с мостовым переходом через Каму, который соединит существующие дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут.

Отмечалось, что это снизит поток транзитного транспорта на 40 процентов и на 30 километров сократит расстояние между Пермью, Краснокамском, Добрянским и Ильинским муниципальными округами.

Новый мост через Чусовую позволит увеличить пропускную способность участка Восточного обхода Перми.