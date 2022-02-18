Пермский полицейский в Забайкалье получил звание генерал-майора

Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Глава УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев стал генерал-майором полиции. Указ об этом вчера, 17 февраля издал президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Еговцев - уроженец Прикамья, родился в 1973 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. Сначала был оперуполномоченным межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД г. Перми. После работал в отделе по борьбе с организованной преступностью.

В 2004 г. возглавил ОБЭП УВД г. Перми. С 2010 года руководил управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Пермскому краю. С 2012 по 2018 год возглавлял УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

С 2018 года был заместителем начальника полиции по оперативной работе краевого ГУ МВД России. Свою настоящую должность в Забайкалье Вячеслав Еговцев занял в 2020 году.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России назначил нового руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю. Им стал генерала-майор юстиции Валерий Сафонов.