В Прикамье неизвестный с ножом напал на пенсионерку

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Прикамье полиция по горячим следам раскрыла разбой, в котором пострадала 68-летняя пенсионерка. Подробности истории рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Женщина сообщила полицейским, что в Краснокамске на улице Бумажников на нее напал неизвестный с ножом. Он похитил сумку с ее документами, банковскими картами и кошельком, где были 12 700 руб.

Пенсионерка описала приметы и одежду нападавшего. Оперативники составили список предполагаемых преступников из лиц, склонных к совершению подобных преступлений, и ранее судимых из данного микрорайона. А позже показали потерпевшей фотографии предполагаемых злоумышленников. На одной их них женщина и узнала нападавшего.

После полиции лишь оставалось проверить предполагаемые адреса, где подозреваемый мог проживать. В одной из них его и задержали.

Задержанным оказался ранее судимый 26-летний парень. Он сознался в нападении и рассказал, что половину похищенных денег потратил на алкоголь и еду. Вторую часть в сумме 5 100 руб. сотрудники полиции изъяли у задержанного.

Теперь молодому парню не позавидуешь: он заключен под стражу. Следствие продолжается.