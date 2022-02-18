В Перми ищут 80-летнего дедушку со сломанной рукой

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми поисковики разыскивают 80-летнего Валентина Радюка. Он пропал вечером 17 февраля в Индустриальном районе Перми – на улице Подводников, выйдя из своего дома. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Особые приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

Был одет: черная кепка, коричневая дубленка с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, черные зимние ботинки.

Также у дедушки сломана правая рука.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 204-49-04 или 02 (102).