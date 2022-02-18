Региональный мусорный оператор «Теплоэнерго» сменит название

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Краевые власти реорганизуют регионального мусорного оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в акционерное общество. 100% акций предприятия и контроль за принимаемыми решениями закрепят за Правительством Пермского края и краевым Министерством ЖКЖ и благоустройства.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, изменения вызваны требованиями федерального законодательства. Кроме того, организация сменит на АО «Пермский региональный оператор ТКО», что соответствует деятельности компании.

Новые название и форма собственности никак не отразится на потребителях – все действующие договоры остаются в силе.