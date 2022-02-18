Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 4:09

Региональный мусорный оператор «Теплоэнерго» сменит название

Процедуру переименования завершат к марту
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Краевые власти реорганизуют регионального мусорного оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в акционерное общество. 100% акций предприятия и контроль за принимаемыми решениями закрепят за Правительством Пермского края и краевым Министерством ЖКЖ и благоустройства.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, изменения вызваны требованиями федерального законодательства. Кроме того, организация сменит на АО «Пермский региональный оператор ТКО», что соответствует деятельности компании.

Новые название и форма собственности никак не отразится на потребителях – все действующие договоры остаются в силе.