Мэрия Перми требует у армянской церкви освободить земельный участок

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Департамент земельных отношений администрации Перми направил иск к армянской церкви «Сурб Григор Лусаворич». Об этом сообщает Business Class.

В мэрии требуют освободить участок по улице Чкалова, 11а. Ранее религиозной организации его предоставили по договору аренды для строительства водопровода, канализации, тепловой сети к церкви по ул. Чкалова, 11а. Срок действия аренды участка закончился в апреле 2020 года.

«После прекращения действия договора аренды, участок должен быть возвращен арендодателю в надлежащем состоянии по акту приема-передачи. До настоящего времени он департаменту не возвращен», – пояснили в пресс-службе мэрии.