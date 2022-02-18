Прикамье ожидают теплые зимние выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье ожидаются теплые зимние выходные. Температура воздуха оба дня будет держаться в районе -5…0 градусов, рассказали синоптики проекта «Метеоролог и я». Пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег.

Все дело в том, что в край поступит теплый воздух из Атлантики. В субботу ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем облачно. Температура воздуха ночью −8…−3 градусов, днем -5…0 градусов. Ветер южный 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с.

В воскресенье погода существенно не поменяется. Умеренный снег пройдет по югу и востоку региона.