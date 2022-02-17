В Прикамье двое подростков изнасиловали женщину

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В Прикамье за изнасилование женщины осудили 14 и 15-летних подростков. Ужасающую историю рассказали в краевом следственном комитете.

Так, в августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки, в одном из населенных пунктов Пермского района, встретили знакомую им женщину. Она была сильно пьяна. Под надуманным предлогом несовершеннолетние отвели ее в безлюдное место, где, удерживая и угрожая, поочередно ее изнасиловали. После всего, что случилось, потерпевшая обратилась в полицию.

Суд приговорил подростков к полутора годам воспитательной колонии. В законную силу приговор не вступил.