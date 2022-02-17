Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 17:12

В Прикамье двое подростков изнасиловали женщину

Потерпевшая была сильно пьяна
Дмитрий Волгарев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Василий Вахрин

В Прикамье за изнасилование женщины осудили 14 и 15-летних подростков. Ужасающую историю рассказали в краевом следственном комитете.

Так, в августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки, в одном из населенных пунктов Пермского района, встретили знакомую им женщину. Она была сильно пьяна. Под надуманным предлогом несовершеннолетние отвели ее в безлюдное место, где, удерживая и угрожая, поочередно ее изнасиловали. После всего, что случилось, потерпевшая обратилась в полицию.

Суд приговорил подростков к полутора годам воспитательной колонии. В законную силу приговор не вступил.