Коронавирус за сутки выявили в 33-х территориях Прикамья

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За минувшие сутки коронавирус выявили в 33-х территориях Прикамья. Напомним, на 17 февраля в крае стало на 5 305 заражений больше.

4 693 положительных теста – в Перми. Далее идут Большесосновский муниципалитет – 72. Кунгурский район – 63. Кишертский муниципальный район – 51.

По 50 новых случаев инфицирования выявлено в Соликамском городском и в Частинском муниципальном округах, 39 – в Пермском муниципальном районе, по 38 – в Краснокамском городском и Юсьвинском муниципальном округах