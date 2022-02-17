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Политика17 февраля 2022 14:55

Никита Федосеев стал временным главой Лысьвы

Он сменил на посту Александра Гончарова
Григорий СЕРЕДКИН
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Никита Федосеев.

Никита Федосеев.

Никита Федосеев назначен исполняющим обязанности главы Лысьвенского городского округа. Об этом сообщили в соцсетях администрации Лысьвы.

Ранее Никита Федосеев занимал должность замглавы муниципалитета по экономике и развитию территории.

Напомним, предыдущий глава муниципалитета Александр Гончаров покинул досрочно свой пост из-за возраста и состояния здоровья. О конкурсе на руководящую должность будет объявлено после того, как депутаты городского округа примут соответствующее решение.