Никита Федосеев стал временным главой Лысьвы

Никита Федосеев.

Никита Федосеев назначен исполняющим обязанности главы Лысьвенского городского округа. Об этом сообщили в соцсетях администрации Лысьвы.

Ранее Никита Федосеев занимал должность замглавы муниципалитета по экономике и развитию территории.

Напомним, предыдущий глава муниципалитета Александр Гончаров покинул досрочно свой пост из-за возраста и состояния здоровья. О конкурсе на руководящую должность будет объявлено после того, как депутаты городского округа примут соответствующее решение.