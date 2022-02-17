В Перми кампания по приему в первые классы стартует 1 апреля

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля в Перми начнется прием в школы будущих первоклассников. Вести прием будет 101 муниципальная школа.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, прием в первоклассники поделят на два этапа. Основной этап кампании пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период будут принимать детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной прием в образовательную организацию. А также проживающих на закрепленной за школой территории.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. Прием пройдет в порядке очередности с учетом даты и времени регистрации, порядкового номера заявления. Льготы на этом этапе не учитываются.