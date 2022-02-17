Пермские филиалы ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» поддержали благотворительную акцию фонда «Я помогаю детям»

Пермские филиалы «Нестле Россия» и «Сириал Партнерс Рус» поддержали региональную благотворительную акцию «Дело в конфетах» фонда «Я помогаю детям», которая проходила в Пермском крае с декабря по февраль. Ежегодно перед новогодними праздниками неравнодушные пермяки принимают участие в сборе сладких подарков и игрушек для ребят из неблагополучных семей.

В этом году волонтеры фонда поздравили 6502 детей из неблагополучных семей. Такие наборы получили подопечные фонда не только в Перми, но и в Александровске, Добрянке, Сылве, Губахе, Чусовом, Бершети, Кизеле и других территориях Пермского края.

С каждым годом все больше волонтеров принимают участие в проектах фонда «Я помогаю детям». Более 1500 активистов решили подарить малышам из неблагополучных семей радостный и счастливый Новый год, а также продолжили дарить эмоции в течение января. Этой зимой неравнодушные жители города принесли в фонд для малоимущих семей более 2 тонн конфет. В фасовке и передаче подарков в рамках акции «Дело в конфетах» волонтеры принимали участие целыми семьями. В семейные наборы также вошли шоколадные конфеты и жевательный мармелад от компании «Нестле».

Директор филиалов ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми Михаль Янечек отметил: «Создание общих ценностей и поддержка местных сообществ - один из основных принципов, которым руководствуется компания «Нестле» в своей деятельности. Мы много лет сотрудничаем с благотворительными фондами Пермского края, оказывая поддержку семьям с детьми, предоставляя продукты питания. Наши сотрудники регулярно принимают участие и в других акциях фонда, например, приносят тёплые вещи нуждающимся. Высокая вовлеченность волонтеров подтверждает актуальность нашей поддержки, особенно в период пандемии. Мы надеемся, что совместными усилиями получилось сделать детский праздник ярче».

Координатор благотворительного фонда Наталья Готенко сказала: «Праздники важны для всех, но для детей – особенно. Для подопечных фонда «Я помогаю детям» не бывает излишка новогодних украшений, внимания и подарков. Благодаря помощи и поддержке наших волонтёров праздник стал волшебным, радостным и сладким для детей из нуждающихся многодетных, малоимущих и неблагополучных семей Пермского края».