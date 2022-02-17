Экс-форвард «Амкара» Мартин Кушев ответит на вопросы пермяков

Мартин Кушев. Фото: ФК "Амкар"

Пермяки смогут в прямом эфире пообщаться с бывшим нападающим «Амкара», вторым бомбардиром клуба за время выступления в Премьер-лиге – Мартином Кушевым. Прямой эфир пройдет 18 февраля на Youtube-канале пермского «Амкара» в 20:00 (0+).

Напомним, Мартин Кушев – бывший болгарский футболист, игравший в «Амкаре» на позиции нападающего с 2005 по 2010 год. Он забил в ворота соперников пермяков 36 голов. По этому показателю он уступает лишь соотечественнику Георгию Пееву, у которого 41 гол в красно-черной форме в элитном дивизионе.

«Также свои вопросы можно будет задать Вячеславу Донию – селекционеру «Амкара», человеку, который прямо сейчас отвечает за все трансферы. Владимиру Елышеву – врачу «Амкара», который лечит всех наших травмированных игроков. И основателю команды «Амкал», футбольному блогеру Герману Эль Классико», - рассказал руководитель пресс-службы «Амкара» Дмитрий Коновалов.