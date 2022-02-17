В Мотовилихинском районе Перми вспыхнул автомобиль

Фото: Скриншот с видео. Предоставлено ГИБДД Перми

В Мотовилихинском районе вечером 16 февраля загорелся автомобиль. Об инциденте рассказали в ГИБДД Перми.

Так, около 18:00 к наряду ДПС подъехал проезжающий автомобиль. Его водитель сообщил, что на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова произошло возгорание машины. Включив на патрульном автомобиле сирену, автоинспекторы незамедлительно выехали на место.

Прибыв на место, полицейские увидели автомобиль - из под его капота шел густой черный дым. Младший лейтенант полиции Дмитрий Фоминых помог водителю открыть капот. А его коллега, старший лейтенант Григорий Дехтерев достал огнетушитель и потушил горящее авто.

«Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников за неравнодушие и оказанную вовремя помощь. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДПС, удалось избежать серьезных последствий», - добавили в ГИБДД.