Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 13:08

В Мотовилихинском районе Перми вспыхнул автомобиль

Пожар помогли ликвидировать сотрудники ДПС
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Скриншот с видео. Предоставлено ГИБДД Перми

Фото: Скриншот с видео. Предоставлено ГИБДД Перми

В Мотовилихинском районе вечером 16 февраля загорелся автомобиль. Об инциденте рассказали в ГИБДД Перми.

Так, около 18:00 к наряду ДПС подъехал проезжающий автомобиль. Его водитель сообщил, что на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова произошло возгорание машины. Включив на патрульном автомобиле сирену, автоинспекторы незамедлительно выехали на место.

Прибыв на место, полицейские увидели автомобиль - из под его капота шел густой черный дым. Младший лейтенант полиции Дмитрий Фоминых помог водителю открыть капот. А его коллега, старший лейтенант Григорий Дехтерев достал огнетушитель и потушил горящее авто.

«Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников за неравнодушие и оказанную вовремя помощь. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДПС, удалось избежать серьезных последствий», - добавили в ГИБДД.