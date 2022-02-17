МТС расширила зону сверхбыстрого домашнего интернета

no_titile Фото: Анастасия Осипова

Об этом в своем блоге рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Мы модернизировали наши сети еще в нескольких микрорайонах Перми. Среди них Балатово, Ипподром, Ераничи, Светлый, Парковый. Еще в 13 тысячах квартир появилась возможность подключения сверхбыстрого интернета до 500 Мбит/сек», — написала Оксана Кайгородова.

В МТС пояснили, что скорость домашнего интернета после модернизации составляет до 500 Мбит/сек, что в пять раз выше средней на рынке Перми. Это позволяет смотреть фильмы и сериалы в 4К, одновременно учиться и работать всем членам семьи во всех комнатах, и при этом ничего не будет тормозить. Ранее модернизация сети была также проведена в таких микрорайонах, как Закамск, Садовый, Крохалевка, Новые Ляды, Левшино, Крым, Ива и другие. Всего МТС модернизировала 80% сети домашнего интернета в Перми.