В Прикамье полиция спасла жильцов из горящего дома

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Соликамским вечером сотрудники ППС несли службу, проезжая по улице 20 лет Победы. И заметили, что с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома, вырываются клубы дыма. Историей поделились в краевом ГУ МВД России.

Полицейские поняли всю серьезность ситуации: в каждой квартире дома горел свет. Они зашли в задымленный подъезд. Старший сержант полиции Екатерина Язева и командир отделения ППСП прапорщик полиции Иван Шумков обходили квартиры, стучали в двери и просили жильцов покинуть дом.

Ситуация усложнилась тем, что дым стал распространяться по подъезду. Полицейским сообщили, что в горящей квартире на 4 этаже может находиться человек.

Тогда полицейские Иван Шумков и Александр Никитин, закрыв лица сырыми полотенцами, поднялись наверх. На лестнице между третьим и четвертым этажом они заметили мужчину в шоковом состоянии. Стражи правопорядка вывели его на улицу.

На улице врачи скорой помощи осмотрели всех жильцов дома. Благодаря быстрой работе полицейских никому из жильцов дома не понадобилась госпитализация – все были живы и здоровы. А прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь.