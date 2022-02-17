В Перми пройдут салюты в честь Дня Победы и Дня города

. Фото: Юлия Лоза

Власти Перми ищут подрядчиков, которые обеспечат запуск торжественных салютов ко Дню Победы и Дню города. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются в ближайшие три недели. Салют в День Победы из 634 зарядов должен длиться не менее 10 минут. Начальная стоимость — 940 800 руб.

565-зарядный салют ко Дню города и Дню России будет длиться не менее семи минут. Стоимость — 916 373 руб.

Напомним, что Новый год-2022 мы встретили без праздничного салюта из-за эпидемиологической обстановки в регионе.