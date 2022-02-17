Авиакомпании смогут летать из Перми в Тунис

. Фото: Александр МИЛКУС

Авиакомпании смогут летать из Перми в несколько городов Туниса. Допуск на прямые перелеты выдала Росавиация.

Так, в Монастир два раза в неделю смогут летать аваикомпании «Икар», «Азур Эйр» и «Северный ветер». Эти же авиакомпании с такой же периодичностью смогут летать на Джербу. А «Азур Эйр» дважды в неделю сможет летать по направлению Пермь – Энфида.

Для туристов Тунис сейчас открыт. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть новые рейсы из главного аэропорта Прикамья.