Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 8:42

За сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили у 5305 жителей

Среди них 937 детей
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в Прикамье проведено более 25 тысяч исследований на коронавирус.

За сутки в Прикамье проведено более 25 тысяч исследований на коронавирус.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 5 305 жителей, 937 из них – дети. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Прикамье официально переболели ковидом 267 222 человека. В стационарах в тяжелом состоянии находятся 350 пациентов, 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 078 человек, за сутки – 19.