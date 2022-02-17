За сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили у 5305 жителей

За сутки в Прикамье проведено более 25 тысяч исследований на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 5 305 жителей, 937 из них – дети. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Прикамье официально переболели ковидом 267 222 человека. В стационарах в тяжелом состоянии находятся 350 пациентов, 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 078 человек, за сутки – 19.