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Происшествия17 февраля 2022 7:51

В Перми нашли водителя «Лексуса», который въехал в другую иномарку и скрылся

Освидетельствование показало, что он пьян
Анна Маркова
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Водитель "Лексуса" скрылся после ДТП.

Водитель "Лексуса" скрылся после ДТП.

В Перми госавтоинспекторы разыскали 37-летнего водителя «Лесуса», который врезался в «Тойоту Камри», а потом сбежал. ДТП произошло 16 февраля по улице Революции. Мужчина начал сдавать задним ходом, врезался в "Камри" и уехал.

- По результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает УГИБДД по Пермскому краю. - Полицейским водитель сказал, что выпил алкоголь уже после совершения ДТП.

На мужчину составили протокол за оставление места ДТП и употребление алкоголя после его совершения.