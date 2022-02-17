В Перми нашли водителя «Лексуса», который въехал в другую иномарку и скрылся

Водитель "Лексуса" скрылся после ДТП.

В Перми госавтоинспекторы разыскали 37-летнего водителя «Лесуса», который врезался в «Тойоту Камри», а потом сбежал. ДТП произошло 16 февраля по улице Революции. Мужчина начал сдавать задним ходом, врезался в "Камри" и уехал.

- По результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает УГИБДД по Пермскому краю. - Полицейским водитель сказал, что выпил алкоголь уже после совершения ДТП.

На мужчину составили протокол за оставление места ДТП и употребление алкоголя после его совершения.