В Пермском крае женщина обокрала родную сестру

Полицейские задержали сестру заявительницы, которая призналась в краже. Фото: архив "КП"

В Кунгуре осудили женщину за кражу из дома сестры. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в мае прошлого года в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что из ее сейфа пропали золотые сережки и кольца стоимостью более 7 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку и выяснили, что украшения забрала ее заявительницы. У нее были ключи от дома родственницы, она вскрыла сейф отверткой, забрала ценности, а потом сдала их в ломбард.

За свое преступления женщина отправится в колонию общего режима на один год, такое решение вынес суд.