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Происшествия17 февраля 2022 5:59

В Пермском крае женщина обокрала родную сестру

Она проникла в дом и украла золотые украшения
Анна Маркова
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Полицейские задержали сестру заявительницы, которая призналась в краже.

Полицейские задержали сестру заявительницы, которая призналась в краже.

Фото: архив "КП"

В Кунгуре осудили женщину за кражу из дома сестры. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в мае прошлого года в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что из ее сейфа пропали золотые сережки и кольца стоимостью более 7 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку и выяснили, что украшения забрала ее заявительницы. У нее были ключи от дома родственницы, она вскрыла сейф отверткой, забрала ценности, а потом сдала их в ломбард.

За свое преступления женщина отправится в колонию общего режима на один год, такое решение вынес суд.