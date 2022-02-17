В Пермском крае женщина обокрала родную сестру

Полицейские задержали сестру заявительницы, которая призналась в краже.
Фото: архив "КП"
В Кунгуре осудили женщину за кражу из дома сестры. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в мае прошлого года в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что из ее сейфа пропали золотые сережки и кольца стоимостью более 7 тысяч рублей.
Полицейские начали проверку и выяснили, что украшения забрала ее заявительницы. У нее были ключи от дома родственницы, она вскрыла сейф отверткой, забрала ценности, а потом сдала их в ломбард.
За свое преступления женщина отправится в колонию общего режима на один год, такое решение вынес суд.