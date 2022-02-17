Инвестор отказался вкладывать деньги в создание стелы «Сибирская застава» в Перми

В Перми собираются восстановить обелиски Сибирской заставы. Фото: Сергей Прокудин-Горский.

В Перми к 300-летнему юбилею планировалось установить стелу «Сибирская застава». Рассматривалось место напротив парка им. М. Горького на улице Сибирской. Об этом сообщает издание «Business Class».

Осуществить проект планировали за счет инвестора, работы по изготовлению и установке колонны планировало взять на себя ООО «Уральская земельная компания», однако, в последствии отказалась.

Известно, что письма о возможности выделения дополнительных средств из регионального бюджета направлялись в адрес директора «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь – 300» Ирины Ермаковой и заместителя председателя краевого правительства Дмитрия Самойлова, но они отказались принимать участие в этом проекте.

Не исключено, что деньги будут выделены из городского бюджета, но и от помощи инверторов мэрия не отказывается.

Напомним, к юбилею Перми власти планировали восстановить памятные обелиски "Сибирской заставы", которые были своего рода воротами в город.