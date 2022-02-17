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Общество17 февраля 2022 3:24

В Пермском крае закрыли дом престарелых из-за многочисленных нарушений

В прокуратуре рассказали, что обнаружили при проверке
Анна Маркова
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Приют закрыли до устранения нарушений.

Приют закрыли до устранения нарушений.

Фото: Алексей ФОКИН

В селе Березовка по решению суда был закрыт дом престарелых. Проверка надзорных органов показала, что помещения для постояльцев не соответствовали нормам, не было специальных медицинских кабинетов, персонал не проходил медосвидетельствование, у поваров не было медицинских книжек.

После проверки прокуратура Березовского района направила в суд заявление о запрете работы приюта до полного устранения нарушений. Суд согласился с требованием, а приставы опечатали здание. Куда были отправлены постояльцы дома престарелых, не сообщается.