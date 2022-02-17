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Общество17 февраля 2022 3:08

В Пермском крае ожидается сильный ветер и снег

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Анна Маркова
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В Прикамье еще пару дней будет ветрено и снежно, а потом потеплеет.

В Прикамье еще пару дней будет ветрено и снежно, а потом потеплеет.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обещанное потепление, которое прогнозировали синоптики с середины недели в Пермском крае, все оттягивает свое появление. Сегодня, 17 февраля, ожидается минусовая температура воздуха. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный, южный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с. Температура воздуха днем −2…−7°.

В четверг погода сильных изменений не сулит, будет на градус теплее. Ветер юго-западный, южный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью −10…−5°, днем −6…−1°.

Но уже в воскресенье, 19 февраля, в регионе ожидается плюсовая температура. По информации синоптиков, небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный, южный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью −4…−9°, днем +1…-4°.