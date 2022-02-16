В Прикамье упавшая с крыши глыба льда раздробила женщине бедро

Глыба из снега и льда упала с этого дома. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае сошедшая с кровли жилого дома глыба изо льда и снега серьезно травмировала пенсионерку – раздробила ей бедро.

Следователи возбудили уголовное дело против руководителей управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

ЧП случилось в Горнозаводске на улице Школьной.

- Снежно-ледяной покров с крыши упал на проходившую возле дома 65-летнюю женщину, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - От падения наледи и снега ей причинена травма в виде оскольчатого перелома бедра. Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.