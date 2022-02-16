В Перми в двух десятках домов отключат воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в компании «Новогор Прикамье», завтра, 17 февраля, в Перми в двух десятках домов временно отключат водоснабжение – предстоят аварийные работы на водоводах. Лучше позаботиться заранее и сделать запасы воды.

В четверг, 17 февраля, с 9.00 до 22.00 воды не будет в домах по следующим адресам:

- Клименко, 24А;

- Пушкина, 1 и 3;

Также 17 февраля с 10.00 до 19.00 водоснабжение отключат в домах на улицах:

- Вагановых, 11;

- Веры Фигнер, 2, 6 и 13;

- Грибоедова, 130;

- Крупской, 9;

- Металлургов, 9;

- Морская, 6;

- Советская, 1;

- Уральская, 78, 80, 80А, 88, 90, 102, 104;

- Фрезеровщиков, 50.