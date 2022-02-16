В Перми в двух десятках домов отключат воду

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщили в компании «Новогор Прикамье», завтра, 17 февраля, в Перми в двух десятках домов временно отключат водоснабжение – предстоят аварийные работы на водоводах. Лучше позаботиться заранее и сделать запасы воды.
В четверг, 17 февраля, с 9.00 до 22.00 воды не будет в домах по следующим адресам:
- Клименко, 24А;
- Пушкина, 1 и 3;
Также 17 февраля с 10.00 до 19.00 водоснабжение отключат в домах на улицах:
- Вагановых, 11;
- Веры Фигнер, 2, 6 и 13;
- Грибоедова, 130;
- Крупской, 9;
- Металлургов, 9;
- Морская, 6;
- Советская, 1;
- Уральская, 78, 80, 80А, 88, 90, 102, 104;
- Фрезеровщиков, 50.