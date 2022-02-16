Пермские филиалы «Нестле» и «Сириал Партнерс» и фонд «Дарим счастье» приглашают пермяков принять участие в инициативе «Меняем теплое на сладкое»

Пермские филиалы «Нестле Россия» и «Сириал Партнерс Рус» поддержат региональную благотворительную акцию «Меняем теплое на сладкое», организованную благотворительным фондом «Дарим счастье». Акция пройдет в Перми с 16 февраля по 31 марта и будет направлена на поддержку многодетных и малоимущих семей Прикамья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в прошлом году акция проходила в течение 4-х дней, и за это время жители города на безвозмездной основе передали более 700 кг теплых вещей для более 1500 детей и взрослых. В этом году по традиции помимо одежды, фонд также отправит продуктовые наборы особо нуждающимся семьям и отблагодарит участников акции сладостями от компании «Нестле» за поддержку инициативы.

Команда фонда «Дарим счастье» приглашает волонтеров и всех неравнодушных жителей принять участие в акции. Вся подробная информация о месте и времени работы благотворительного склада, а также выездного мероприятия можно найти в группе ВКонтакте фонда.

Директор филиала ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми Михаль Янечек отметил: «Нестле» оказывает поддержку местным сообществам, предоставляя гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Эта акция решает сразу две задачи – волонтеры передают людям необходимую одежду и продукты питания, а участники акции в свою очередь дают вторую жизнь вещам, тем самым помогает жителям региона внести свой вклад в заботу об окружающей среде.