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Общество16 февраля 2022 9:56

Клиенты Райффайзен Банка могут самостоятельно управлять доставкой карт

Также клиент может сам перенести или отменить доставку, не дожидаясь звонка сотрудника и подтверждения изменений
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Райффайзен Банк

Фото: Райффайзен Банк

Дату и время доставки карты домой или в офис теперь можно выбрать самому, оформляя заявку на сайте. Новый сервис стал доступен клиентам Райффайзен Банка. Также клиент может сам перенести или отменить доставку, не дожидаясь звонка сотрудника и подтверждения изменений.

“Чтобы сделать доставку проще и удобнее, мы добавили сервис выбора даты и времени доставки сразу при оформлении заявки. Теперь клиенты могут переносить и отменять доставку, не дожидаясь звонка представителя банка», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Райффайзен Банк доставляет дебетовые и кредитные карты более чем в 370 городов России. В 2021 году банк доставил клиентам в два раз больше дебетовых и кредитных карт, достигнув рекордного показателя в 2000 доставок день. Штат собственной доставки вырос за год в 2,5 раза.

Заказать карту можно оставив заявку на сайте банка – достаточно выбрать нужный продукт и заполнить короткую анкету.