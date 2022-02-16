Клиенты Райффайзен Банка могут самостоятельно управлять доставкой карт

Фото: Райффайзен Банк

Дату и время доставки карты домой или в офис теперь можно выбрать самому, оформляя заявку на сайте. Новый сервис стал доступен клиентам Райффайзен Банка. Также клиент может сам перенести или отменить доставку, не дожидаясь звонка сотрудника и подтверждения изменений.

“Чтобы сделать доставку проще и удобнее, мы добавили сервис выбора даты и времени доставки сразу при оформлении заявки. Теперь клиенты могут переносить и отменять доставку, не дожидаясь звонка представителя банка», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Райффайзен Банк доставляет дебетовые и кредитные карты более чем в 370 городов России. В 2021 году банк доставил клиентам в два раз больше дебетовых и кредитных карт, достигнув рекордного показателя в 2000 доставок день. Штат собственной доставки вырос за год в 2,5 раза.

Заказать карту можно оставив заявку на сайте банка – достаточно выбрать нужный продукт и заполнить короткую анкету.