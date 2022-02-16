Райффайзен Банк будет оценивать ипотечных заемщиков по внутренним рейтингам

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Райффайзен Банк одним из первых системно значимых банков начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотеки. Решение согласовано Банком России.

ПВР-(или IRB) подход к оценке кредитного риска основан на внутренних рейтингах банка. Он применяется в целях расчета нормативов достаточности капитала к кредитному портфелю. Такая оценка является более точной и позволяет банкам экономить капитал, показывая более высокую его достаточность.

Впервые Райффайзен Банк начал применять ПВР-подход в отношении корпоративного кредитного портфеля еще в феврале 2019 года. Сейчас банк перевел на ПВР более 60% кредитного портфеля и продолжает подключать к новой методике расчета кредитных рисков остальные сегменты бизнеса. Согласно внутренней оценке, полностью переход на ПВР произойдет в течение 2022 года.

Перейдя на ПВР подход, Райффайзен Банк применяет максимально допустимый уровень экономии капитала, предусмотренный регулятором. Снижение требований к капиталу банка ввиду применения ПВР по корпоративному бизнесу и ипотеке составляет 263 млрд руб, что составляет 27.5% от величины кредитного риска (RWA) по этим сегментам, в том числе 28 млрд руб. по ипотеке. Это позволяет Райффайзен Банку повысить достаточность капитала (норматив Н1.0) на 237 базисных пунктов, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.

«За годы использования внутренних рейтинговых систем Райффайзен банк накопил опыт в области управления риском, построения процессов. ПВР-подход позволил точно оценивать кредитоспособность заёмщиков, это позволяет сформировать для клиентов оптимальное продуктовое предложение. Заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк наиболее эффективно управляет капиталом», — отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка.