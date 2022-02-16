В Перми мужчина планировал взорвать торговый павильон

Злоумышленника задержали, с ним разбирается правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 16 февраля на телефон экстренных служб позвонил мужчина и сообщил, что изготовил бомбу и будет взорван торговый павильон «Эстелла», что в микрорайоне Кислотные дачи. По информации источника «КП», правоохранители вычислили злоумышленника и задержали в том же районе. Взрывное устройство обнаружено не было. Мужчине грозит уголовное дело.

Напомним, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.