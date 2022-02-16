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Происшествия16 февраля 2022 12:31

В Перми мужчина планировал взорвать торговый павильон

Стражи порядка задержали злоумышленника
Анна Маркова
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Злоумышленника задержали, с ним разбирается правоохранители.

Злоумышленника задержали, с ним разбирается правоохранители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 16 февраля на телефон экстренных служб позвонил мужчина и сообщил, что изготовил бомбу и будет взорван торговый павильон «Эстелла», что в микрорайоне Кислотные дачи. По информации источника «КП», правоохранители вычислили злоумышленника и задержали в том же районе. Взрывное устройство обнаружено не было. Мужчине грозит уголовное дело.

Напомним, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.