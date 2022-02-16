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Общество16 февраля 2022 11:48

РЖД готовы вернуть краевым властям 800 миллионов за покупку Товарного двора

Компания в 2018 году за эту сумму продала спорный актив
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

РЖД могут вернуть властям Пермского края 800 миллионов рублей за покупку Товарного двора. Об этом сообщает Business Class.

Так, в случае признания договора купли-продажи недействительным, РЖД должны получить назад право аренды Товарного двора. И компания вернет в краевой бюджет 800 млн руб., которые получила ранее в результате продажи участка.

Напомним, что имущественный комплекс на улице Локомотивная краевые власти купили за 798 млн руб. в 2018 году. В прокуратуре посчитали, что цена сделки не соответствовала рыночной стоимости имущества РЖД. И поэтому региональному бюджету фактически был нанесен ущерб.

И тогда прокуратура обратилась в суд с требованиями вернуть в собственность РЖД купленные участки, а уплаченные деньги вернуть в краевую казну.