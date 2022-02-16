Пермь примет всероссийский полумарафон

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22 мая в Перми пройдет всероссийский полумарафон ЗаБег РФ. По центральным улицам нашего города пробегут 3 тысячи человек.

Как рассказали в пресс-службе мероприятия, забег пройдет синхронно в 85 регионах РФ.

Всего можно выбрать 4 дистанции:

- 21 км - для опытных бегунов

- 10 км - для любителей бега

- 5 км - для тех, кто только знакомится с бегом

- 1 км - для самых маленьких и их родителей

Организатором Пермского полумарафона ЗаБег РФ выступит Первое Пермское Беговое сообщество при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

- Понимаем, что у нас есть целостная линейка беговых мероприятий: традиционная эстафета газеты «Звезда», Пермский полумарафон ЗаБег РФ, серия «Беги по краю» и мы надеемся, что ковидная ситуация даст нам провести 5-й юбилейный Пермский Международный Марафон в этом году, что он он пройдет с необходимым размахом и докажет свой статус 10 лучших забегов в стране.