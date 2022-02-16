Азот» поддержал WorldSkills

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» четвертый год подряд оказал поддержку в организации VIII регионального чемпионата WorldSkillsRussia. Соревнования среди студентов проходили с 8 по 12 февраля в учреждениях среднего специального образования Пермского края. Следующая ступень для победителей и призеров – отборочный этап Национального чемпионата.

Одной из площадок проведения регионального этапа чемпионата WorldSkills стал Березниковский политехнический техникум. В этом году в БПТ представлены три направления. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» приняли участие шесть студентов учебных учреждений Пермского края. Они показывали теоретические и практические знания в токарных и фрезерных работах, а также в сварочном деле. В качестве эксперта в компетенции выступил Евгений Богданов, ведущий инженер производственно-технического бюро службы обеспечения ремонтов ремонтно-производственного управления филиала «Азот». В составе экспертной комиссии азотчик оценивал качество выполненной работы и соблюдение техники безопасности участниками.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Соликамский горно-химический техникум провел на своей площадке соревнования по пяти компетенциям. В составе экспертной комиссии направления «Аппаратчик химических технологий» теоретические и практические знания пяти конкурсантов проверяла Ксения Белкина, инженер-технолог производственно-технического отдела, а Максим Олейников, оператор ДПУ в химическом производстве производства аммиака, выпускник Соликамского горно-химического техникума 2021 года, принял участие в чемпионате наравне со студентами.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Студенты, которые участвуют в движении WorldSkills, выгодно показывают себя и в профессиональном соревновании, и перед будущими работодателями. А для филиала «Азот» - это возможность оценить уровень развития профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по одному из ключевых направлений подготовки будущих кадров.

WorldSkills – это международное движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов. Во всем мире проводят конкурсы среди специалистов разных направлений: от промышленности до сферы услуг. Раз в два года проходят чемпионаты, на которых тысячи лучших представителей рабочих специальностей демонстрируют свои знания и умения. В настоящее время Министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей и техникумов демонстрационный экзамен вместо практики написания дипломной работы.